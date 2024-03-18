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Giriş Tarihi: 18.3.2024 10:16

Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım: Bunlar sizin eseriniz

Mert Hakan Yandaş’tan paylaşım: Bunlar sizin eseriniz

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından çıkan olaylarla ilgili yaptığı paylaşımda "Bütün hafta bunları ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonunda oyuncuların orta sahada galibiyeti kutladığı sırada Bordo-Mavili taraftarların sahaya girmesi gerginliğe neden oldu. Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

Sarı-Lacivertli takımın orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan olaylarla tepki gösterdi. Yandaş, "Bu takım şerefiyle, onuruyla dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü... Bütün hafta bunları ortaya atanlar bunlar sizin eseriniz" ifadelerini kullandı.

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Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım: Bunlar sizin eseriniz
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