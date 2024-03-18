Olaylı maç sonrası F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan’dan ilk açıklama!

Yaşanan olayların ardından ilk açıklamasını yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini, camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe olarak hafta boyunca gereken açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağız. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Bütün takım sağ salim uçakta. Sağ salim İstanbul'a doğru yola çıkacağız" dedi.

Gergin bir akşam yaşandığını belirten Kızılhan, sakin olunması gerektiğini söyledi. Gereken açıklamaların hafta içinde yapılacağının ifade eden Kızılhan, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla konuşup, gerginliği arttırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine uçağımızın önünde açıklama yapıyoruz. Zor bir akşam yaşadık. Hep beraber yaşananları gördük. Olayların başından beri devletimizin bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Spor Bakanımız, ilimizin Sayın Valisi, il emniyet müdürü, keza Trabzonspor Yönetim Kurulu hep bizlerleydiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Taraftarımızın öfkesini, camiamızın sinirini anlıyorum ama bizlerin sakin olması gerekiyor. Şu an adli vakaya dönüşmüş bir olay. İlgili soruşturmaların açıldığı bilgisi bizlerle paylaşıldı. Fenerbahçe olarak hafta boyunca gereken açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağımızı söylemek istiyorum. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Bütün takım sağ salim uçakta. Sağ salim İstanbul'a doğru yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.