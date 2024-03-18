Orkun Kökçü kadro dışı!

Portekiz ekibi Benfica ile iyi bir sezon geçiren ve şampiyonluğu kovalayan Orkun Kökçü, performansına rağmen takımda mutsuz olduğunu söylemişti. Portekiz basınına bir röportaj veren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu,ifadelerini kullanmıştı. Milli futbolcunun, kulüpten habersiz şekilde röportaj vermesi ise başına iş açtı. Orkun Kökçü, Benfica'da kadro dışı bırakıldı… Yıldız oyuncu, bu sezon 34 resmi maça çıkarken 3 gol ve 8 asist kaydetmişti. Sürecin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor.