Sami Uğurlu: Türkiye’de kendini yere atanlar ödüllendiriliyor maalesef

Sami Uğurlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok gol atan ve çok gol yiyen bir takım olduklarını vurgulayan Sami Uğurlu, "Riskli oyunu, önde baskıyı ve geçiş oyununu doğru yapıyoruz. Savunma geçişinde zafiyet yaşıyoruz. Büyük maçlarda kreatif oyunculara karşı gol sayısı da artıyor. Mertens'in golü harikaydı. Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan kaynaklanıyor. Oyundan çok memnunuz. Önde oynamayı ve gol pozisyonuna girmeyi seviyoruz. Galatasaray'a karşı da zaten bu kadar pozisyona girebilirsiniz. Çok fazla pozisyonumuz var. 3 gol atıp Galatasaray'ı yenememek üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE KENDİNİ YERE ATANLAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR MAALESEF"

Kasımpaşa'nın yüksek tempoda oynadığını belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ligin en yüksek şiddetli koşan, total mesafeye ulaşan takımı biziz. Bu benim düşüncem ama hakemler bizim oyunu kaldıramıyor. Yüksek tempoda hakemlerin kafası karışıyor. Onlar oyunun daha fazla durması istiyor. Kontrolü kaybetmek istemiyorlar. Biz, o oyunu sevmiyoruz. Seyirci de sevmiyor. İnsanlar, herhangi bir Süper Lig maçını açtıktan sonra 5. dakikada kanalı değiştiriyor. Ben oyuncularıma her zaman kendinizi yere atmayın diyorum. Ayakta kalın diyorum ama bu durum ödüllendirilmiyor. Türkiye'de kendini yere atanlar ödüllendiriliyor maalesef."

"BİZ, KENDİMİZ İÇİN OYNUYORUZ"

Kendisine yönelik ithamlara sitem eden Uğurlu, şunları söyledi:

"Büyük maçlara gitmemiz ve iyi mücadele etmemiz takımları rahatsız ediyor. Çalıştığımızın karşılığını sahaya yansıtmak ve seyircilere keyifli bir oyun izletmek istiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda 'Galatasaray için oynuyor' diyorlar. Galatasaray'a karşı oynadığımızda da 'Fenerbahçe için oynuyorlar' diyorlar. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Puan tablosuna bakan herkes bunu anlayabilir. Biz, kendimiz için oynuyoruz. Öyle insanlar değiliz. Buradan tepki görmek çok ilginç. İyi oynadığınız için rakibimiz bize tepki gösteriyor. Bizim hedefimiz var. Bunun peşinden gidiyoruz ve herkese karşı iyi oynamaya çalışıyoruz. Hedefimize de devam edeceğiz."

Avrupa hedeflerinin olduğunu belirten Uğurlu, "Galip gelsek dördüncülüğe yükseliyorduk. Bunun mücadelesine devam edeceğiz. Son dakikalara kadar galip geldiğimiz maçta yenik duruma düşmek bizi üzdü. Yine de motivasyon açısından geriye düşmedik. Çok iyi mücadele ettik. Maçtan sonra keyif alıyoruz. Rakiplerimizin bize saygı göstermesi çok gurur verici. Kasımpaşa ile oynayan her takım tedirgin oluyor. Bu bizim için keyifli ve güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

"BENCE AYTAÇ'I BU PERFORMANSLA KADROYA ALMAMAK DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Aytaç Kara'nın milli takıma alınmaması ve gol sevinciyle ilgili konuşan Uğurlu, şunları söyledi:

"Bu sevinci daha önce yapmıştı. Bu sevinç, milli takıma alınmamasıyla mı ilgili bilmiyorum. Çağrılmaması hocanın kendi kararı. Hoca, ekibiyle bu kararı verdi. Buna saygı duymak gerekiyor. Bence Aytaç'ı bu performansla kadroya almamak düşündürücü. Genç oyuncuları milli takıma kazandırma düşüncesi olabilir. Milli takım, en iyi performansı göstermen gereken yer. En formda oyuncular milli takıma çağrılmalı. Biz Aytaç'ın da verilerini kendilerine gönderebilirdik. Her maç 12-13 kilometrelere ulaşabiliyor. İki yönlü bir oyuncu. Montella'ya saygı duyuyorum ama Aytaç'ın seçilmemesine şaşırdım."