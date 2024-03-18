Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serie A'da Milan kazandı, Juventus puan kaybetti
Giriş Tarihi: 18.3.2024 09:22

Serie A'da Milan kazandı, Juventus puan kaybetti

AA
Serie A’da Milan kazandı, Juventus puan kaybetti

Serie A'da oynanan maçta Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti. Juventus ise sahasında Genoa ile 0-0 berabere kaldı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulisic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze attı. Ev sahibi ekibin tek golünü 64. dakikada Tijanni Noslin kaydetti.

Sahasında Genoa'yı ağırlayan Juventus ise golsüz berabere kaldığı mücadeleden bir puanla ayrıldı. Ligde bugün oynanması planlanan Atalanta-Fiorentina maçı ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Bir maçı eksik Inter'in 75 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da, Milan 62 puanla ikinci, Juventus 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serie A'da Milan kazandı, Juventus puan kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA