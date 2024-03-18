Serie A’da Milan kazandı, Juventus puan kaybetti

Milan'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulisic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze attı. Ev sahibi ekibin tek golünü 64. dakikada Tijanni Noslin kaydetti.

Sahasında Genoa'yı ağırlayan Juventus ise golsüz berabere kaldığı mücadeleden bir puanla ayrıldı. Ligde bugün oynanması planlanan Atalanta-Fiorentina maçı ise Fiorentina Kulüp Direktörü Joe Barone'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Bir maçı eksik Inter'in 75 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da, Milan 62 puanla ikinci, Juventus 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.