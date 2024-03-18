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Giriş Tarihi: 18.3.2024 20:53 Son Güncelleme: 18.3.2024 21:01

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan ilk resmi açıklama geldi! "Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın"

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan ilk resmi açıklama geldi! Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ardından bordo-mavili ekipten ilk resmi açıklama geldi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan saha olayları ile ilgili resmi açıklamada bulundu.

İşte Doğan'ın açıklaması:

"Yönetim Kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."

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Son dakika haberi: Trabzonspor'dan ilk resmi açıklama geldi! "Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın"
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