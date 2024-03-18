Ümraniyespor, Adanaspor’u son anlarda geçtit

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 79 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Diniyev, Emre Demir (Dk. 46 Atalay Babacan), Emrecan Bulut (Dk. 65 Tiago Çukur), Saponjic (Dk. 65 Melih Okutan)
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Dabo, Muhammed (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Diakite, Oberlin (Dk. 41 Ciss), Fernandes
Goller: Dk. 87 Glumac, Dk. 90 İlhami Siraçhan Nas (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 73 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 73 Dabo (Adanaspor)