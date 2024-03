TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmeme mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor geçtiğimiz gün Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 90. dakikada Yusuf Buğra Koşal'ın penaltıdan attığı golle hayati bir 3 puan kazanmayı başardı. Kömürspor tribünlerinde maçı büyük bir dikkatle izleyen 80 yaşlarındaki taraftarın gol sonrası sevinç gözyaşları herkesi duygulandırdı.



Zonguldak Kömürspor'un 80'lik taraftarı herkesi duygulandırdı | Video

ZONGULDAKSPOR AŞIĞI BİR İSİM

Başka bir taraftar tarafından kaydedilen o anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük merak uyandıran Zonguldak Kömürsporlu yaşlı taraftarın adının Bilal Aykın olduğu ve Soğuksu mevkiinde elektronik işiyle uğraştığı öğrenildi. Kendisine ait olan Atmaca Elektronik dükkanında vatandaşa hizmet veren Aykın, koyu bir Zonguldak Kömürspor taraftarı. Eski adıyla Zonguldakspor'un 1974-1988 yılları arasında Türkiye 1. Ligi'nde şimdiki adıyla Süper Ligde mücadele ettiği dönemi çok iyi bilen Bilal Aykın'ın, "Ey gide günler ey" sözleriyle başladığı sözleriyle başladığı cümleleri, kırmızı-lacivertli kulübün geçmişine adeta ışık tutuyor.



1. Lig yıllarında Zonguldakspor'un içeride-dışarıda oynadığı hiçbir maçı kaçırmayan Bilal Aydın, ilerleyen yaşına rağmen Kırmızı-Lacivert renklere olan sevgisini biran olsun kaybetmemiş. Zonguldak ekibini ilk günkü sevgi ve heyecanla takip eden Aykın, şimdilerde 2. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'un durumuna çok üzülüyor. Sağlığı ve gücü elverdiği müddetçe iç sahadaki hiçbir maçı kaçırmayan Bilal Aykın, Zonguldak Kömürspor'un yeniden eski günlerine dönmesini gönülden istiyor.

"ZONGULDAKSPOR'UN BENDE YERİ AYRI"

Dün Beyoğlu Yeniçarşıspor'la oynanan maçta her zaman olduğu gibi gençlerin arasında tribündeki yerini alan Bilal Aykın, yerinde bir dakika oturmadan Zonguldak Kömürsporlu futbolcuları destekledi. Kırmızı-Lacivertli takımın yakaladığı her gol pozisyonunda tabir-i caizse hop oturup hop kalkan Bilal Aykın, 90'ıncı dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını sırasında nefesini tutup izledi. Yusuf Buğra Koşal'ın gole çevirdiği penaltı atışı sonrası ellerini yumruk yapıp "oley, oley" sözleriyle coşkulu bir sevinç yaşayan Aykın, akabinde yaşadığı duygusal yoğunluk üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. O anları sosyal medyada paylaşılan Aykın, "Zonguldakspor'un bende yeri ayrı. Mazisini çok iyi bilenlerdenim. O an yoğun duygular yaşadım. Duygularımın dışa yansımasıydı" ifadelerinde bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLECEK

Zonguldak Kömürspor Kulübü gözyaşlarıyla yürekleri dağlayan Bilal Aykın'ı, Soğuksu'daki işyerinde ziyaret edip forma hediye edecek. Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk tarafından bu hafta içinde yapılacak ziyarette, özel hazırlanan forma Aykın'a takdim edilecek. (Şafak Gazete)