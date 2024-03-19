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Giriş Tarihi: 19.3.2024 21:30

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Antrenman öncesinde A Milli Futbol Takımı'na ilk kez seçilen; Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan, Oğuz Aydın ve Can Uzun alkışlandı.

Öte yandan millilerin antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti
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