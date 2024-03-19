Beşiktaş’tan Hollanda çıkarması

Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlı kulüpte futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Kadir Kılıç ve futbol direktörü Samet Aybaba Hollanda'ya gitti.

Beşiktaşlı yetkililer, burada önce altyapı konusunda dünya çapında söz sahibi bazı kulüplerin yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Siyah beyazlılar cuma günü Hollanda - İskoçya milli maçını izleyerek scout ekibinin tespit ettiği bazı futbolcuları takip edecek.