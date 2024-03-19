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Giriş Tarihi: 19.3.2024 08:10

Son dakika haberi: Berkay Vardar sessizce Beşiktaş’a döndü

Son dakika haberi: Berkay Vardar sessizce Beşiktaş’a döndü

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yazın Sheriff Tiraspol'e kiralık olarak gönderdiği Berkay Vardar'ın, kulübe geri döndüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yazın Sheriff Tiraspol'e kiralık olarak gönderdiği Berkay Vardar'ın, kulübe geri döndüğü ortaya çıktı. Şenol Güneş'in geçtiğimiz sezon kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremeyen, yaz kampında da göze giremeyen genç orta saha, tecrübe kazanması için Moldova ekibine yollandı ancak orada da kendini gösteremedi. 10 maçta sadece 451 dakika sahaya çıkan 21 yaşındaki oyuncu, şubat ayında alacaklarını da bırakıp Beşiktaş'a döndü. Kulüpten konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Berkay'ın altyapı ile çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Son dakika haberi: Berkay Vardar sessizce Beşiktaş’a döndü
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