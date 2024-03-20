Arda Güler, Ancelotti’den sonra Montella’yı da mest etti!

Real Madrid'de sakatlığını atlatmasının ardından süre bulmaya başlayan Arda Güler, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler, A Milli Takım'ın son antrenmanına performansıyla damga vurdu. Defensa Central'de yer alan haberde "Türkiye'nin son antrenmanı özellikle dikkat çekiciydi çünkü Vincenzo Montella, Arda Güler ile yüz yüze konuşmak için tüm çalışmaları durdurdu. Montella, Arda Güler'in hücum hattındaki oyun becerilerinin altını çizdi" denildi.

Montella'nın tüm takımın önünde Arda Güler'e övgüler yağdırdığı belirtilen haberde "Antrenman sırasında Güler, oyunu kendisi bitirip kaleye şut atabilecekken topu başka bir takım arkadaşına vermeye karar verdi. Bu özellik, Güler'i Valdebebas'ta antrenman yaparken görmüş olan Montella'yı memnun etmişe benziyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde Montella'nın bu hareketinin ardından Arda'ya "İşte böyle evlat" diye bağırıp motive ettiği belirtildi.