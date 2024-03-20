Aslan’ın yıkılmaz kalesi!

Süper Lig'de 11 haftadır kazanan Galatasaray şampiyonluk havasına girdi. Bu dönemde ödemeleri aksatmayan yönetim, galibiyetlere özel prim veriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada iç transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmelerinin uzatıldığı ortaya çıktı. İki oyuncu için de resmi açıklama an meselesi...Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera ile görüşmeler başlarken, başkan Dursun Özbek de kaptan ile bire bir masaya oturdu. Muslera'dan başka kaleciyi gündemine almayan Galatasaray cephesi, 37 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olan Uruguaylı 1 numarayla devam etme kararı aldı. Tarafların anlaşmaya varması bekleniyor. Başkan Özbek de basın toplantısında, "Muslera ile ben görüştüm. 1+1 yıllık sözleşme yapacağız" diye konuştu...Yerli oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ücretini iyileştiren sarı-kırmızılılarda sıra Abdülkerim Bardakcı'ya geldi. 19.5 milyon TL'ye oynayan 29 yaşındaki stopere de zam yapılacak ve takım içi dengeler korunacak.Galatasaray'ın yeni sezonda geçerli VIP kombine yenileme fiyatları belli oldu. Maçlarını kapalı gişe oynayan RAMS Park'taki en değerli koltuklara 2 katın üzerinde zam yapıldı. 66 ila 88 bin TL olan VIP kombineler, önümüzdeki sezon 165 bin TL ila 220 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.