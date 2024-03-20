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Giriş Tarihi: 20.3.2024 14:36 Son Güncelleme: 20.3.2024 14:41

Fenerbahçe-Olympiacos maçı için taraftar kararı!

Fenerbahçe-Olympiacos maçı için taraftar kararı!

Konferans Ligi çeyrek final maçında karşılaşacak Olympiacos-Fenerbahçe maçı öncesi deplasman taraftarıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Yunan medyası, Kadıköy'de oynanacak olan rövanş maçına gelecek Yunan taraftarları için bir iddiada bulundu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos ile eşleşti. Çeyrek finalin ilk maçı 11 Nisan'da, rövanş maçı ise 18 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ DEPLASMAN YASAĞI

UEFA, son 16 turundaki Union Saint-Gilloise eşleşmesindeki deplasman maçında sahaya atılan meşaleler ve yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçe taraftarının 3 deplasman maçına alınmayacağı belirtilmişti.

OLİMPİAKOS TARAFTARI DA İSTANBUL'A GELMEYECEK

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak ve bu karşılaşmada da konuk ekip taraftarı stada alınmayacak. UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında Olimpiakos taraftarlarının İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Fenerbahçe-Olympiacos maçı için taraftar kararı!
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