Fenerbahçe-Olympiacos maçı için taraftar kararı!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos ile eşleşti. Çeyrek finalin ilk maçı 11 Nisan'da, rövanş maçı ise 18 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ DEPLASMAN YASAĞI
UEFA, son 16 turundaki Union Saint-Gilloise eşleşmesindeki deplasman maçında sahaya atılan meşaleler ve yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçe taraftarının 3 deplasman maçına alınmayacağı belirtilmişti.
OLİMPİAKOS TARAFTARI DA İSTANBUL'A GELMEYECEK
Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak ve bu karşılaşmada da konuk ekip taraftarı stada alınmayacak. UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında Olimpiakos taraftarlarının İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.