Fenerbahçe-Olympiacos maçı için taraftar kararı!

FENERBAHÇE'YE 3 MAÇ DEPLASMAN YASAĞI

UEFA, son 16 turundaki Union Saint-Gilloise eşleşmesindeki deplasman maçında sahaya atılan meşaleler ve yabancı maddeler sebebiyle Fenerbahçe taraftarının 3 deplasman maçına alınmayacağı belirtilmişti.

OLİMPİAKOS TARAFTARI DA İSTANBUL'A GELMEYECEK

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre, 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak ve bu karşılaşmada da konuk ekip taraftarı stada alınmayacak. UEFA'nın konuyla ilgili tavsiyesi sonrasında Olimpiakos taraftarlarının İstanbul'daki maçta yer almayacakları belirtildi. Güvenlik nedeniyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı.