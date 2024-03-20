Hull City taraftarlarıyla antrenmanda buluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, taraftara açık yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda milli futbolcu Ozan Tufan da yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girdi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Otel'de çalışmalarını sürdüren Hull City, bugün saat 11.00'de teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

'Tigers on Tour' kapsamında Karayip ada ülkesi Curaçao Milli Futbol Takımı ile yarın yapacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiren Hull City'de futbolcular ısınma hareketleri ile başlayan idmanda dar alanda kısa pas çalışması, ardından yarı sahada topla taktik çalışması yaptı. Milli futbolcu Ozan Tufan'ın da yer aldığı antrenmanı İngiltere'den gelen taraftarlar izledi. Hull City yarın saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda Curaçao Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak.

HULL CITY'E ANTRENMAN SONUNDA ÖZEL BAKLAVA SÜRPRİZİ

Milli maçlar arasında Antalya'da kampa giren Hull City'ye idman sonrasında özel baklava sürprizi yapıldı. Basına açık antrenman sonrasında enerji kaybeden futbolculara McVitie's ürünleriyle özel olarak hazırlanan baklavalar ikram edildi.