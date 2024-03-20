Maskeli taraftar Almanya’dan gelmiş!

Trabzonspor-F.Bahçe maçında sahaya ilk giren kişi olan ve olayları başlatan taraftar H.Ç.'nin (20) maç için Almanya'dan bazı arkadaşları ile geldiği ve stada girdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo-mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünlerde maskeyle duran taraftarların görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Bu maskeli taraftarlardan biri, Almanya'dan geldiği tespit edilen 20 yaşındaki H.Ç. idi. Kimliklerini gizleyen kişilerin olayların fitilini ateşlemek için statta olduğu iddia edildi. Diğer şahısların kim oldukları ve ne için maske taktıkları belirsizliğini koruyor.