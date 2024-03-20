Şikeden düşmeliydiler şimdi 1. Lig’e gitsinler

Trabzonspor-F.Bahçe maçında yaşananlarla ilgili bordo-mavili kulübün eski başkanı Sadri Şener açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya yanlış hakem atandığını ileri süren Şener, "Halil Umut Meler, Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir maça vermek doğru değil. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de F.Bahçe'nin faullerini kolay çalacak durumda değildi" dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, "Süper Lig'den çekiliriz, 1. Lig'de oynarız" sözlerini değerlendiren Şener, "Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiçbir şey olmaz gibi davranmaları, insanlara yukarıdan bakış biçimleri F.Bahçe'nin ruhunda var. Bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez. Ali Koç sivri demeçler veriyor. Matematiğe baktığında kimse aleyhine yazamıyor" diye konuştu.Seyircinin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, F.Bahçeli futbolcuların da boksör gibi ortalarda dolaşmaları yanlış" diyen Şener, sözlerini şöyle tamamladı: "Çok üzüldüm. Ama F.Bahçe'nin bazı futbolcularına biraz saygı, terbiye vermesi lazım. Boksör gibi ortalıkta dolaşıyorlar. İsmail Kartal'a da bir şey attılar, koluna geldi. Kafasına buz koydular. Yıllar önce yine Trabzon'da oynanan F.Bahçe maçında Otto Baric kendini yere atmıştı, demek ki artistlik ruhlarında var."F.Bahçe'nin, Türkiye'nin büyük camialarından birisi olduğunu da söyleyen Sadri Şener, "Başında dünyanın en zengin 100 insanından biri var. Bunlar Fenerbahçe'ye tabi gaz getiriyor. Futbolcusu da antrenörü de yöneticisi de bundan havaya giriyor. Sahanın ortasında seviniyorsun, git odanda ne yapıyorsan yap" dedi.