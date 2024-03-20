Son dakika haberi: Bayern Münih kötü haberi duyurdu! Sacha Boey tekrar sakatlandı

Devre arasında rekor bonservis bedeli ile Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e tarihi transfer olan Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Bayern Münih, Sacha Boey'in sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldiğini ve oyuncunun birkaç hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bayern Münih'ten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü"