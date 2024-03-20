Suçlamalar temelsiz! Kendimizi savunduk

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Portekiz basınına olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşananların tamamen nefsi müdafaa olduğunu belirten Portekizli spor adamı, "F.Bahçeli futbolcular, Trabzonsporlu taraftarlara saldırmadı" dedi. Oyunculara yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve her şeyin tek taraflı gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Branco, "Suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da kendini korumak için hareket etmeleri gerekiyordu. Çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim. Herkes kendini savunmak için hareket etti. Kimse durduk yere taraftarlara saldırmadı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilme durumu sonrasında, sarı-lacivertlilerin bu sezon kazandığı ülke puanlarının silineceği ve 16. sıraya gerileyeceğimiz iddiaları ortaya atıldı. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. İtalya'da Juventus şike yaptığı için küme düşürülmüş ancak topladığı UEFA puanları silinmemişti. Fakat Fenerbahçe, Konferans Ligi'nden de çekilirse o zaman UEFA, kendi organizasyonunu zarara uğrattığı için ceza verebilir.Futbol ailesi bugün İstanbul'da bir araya gelecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve alt liglerin başkanlarına bir otelde iftar yemeği verecek. Son günlerde iyice artan gerilim sonrası bugünkü iftarın nasıl geçeceği merak konusu... Özellikle gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in üzerinde olacak. İki başkan da iftara katılacağını TFF'ye bildirdi. Organizasyon, basına kapalı olarak gerçekleşecek.