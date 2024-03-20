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Giriş Tarihi: 20.3.2024 12:07

TFF'den ilk fire geldi! Talat Papatya istifa etti...

DHA
TFF’den ilk fire geldi! Talat Papatya istifa etti...

Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stad içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi. TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında...

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TFF'den ilk fire geldi! Talat Papatya istifa etti...
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