Angel Di Maria’nın hayali: Rosario Central

2022-23 sezonu sonunda Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın adı uzun süre Türk kulüpleriyle de anılmıştı. Buna karşın Arjantinli yıldız sezon başında Benfica ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Portekiz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan futbolcunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merak konusu olurken, Di Maria geleceğine dair açıklamalar yaptı. ESPN'e konuşan 36 yaşındaki yıldız, futbola başladığı Rosario Central dönme hayalinin olduğunu tekrarladı.

"Geri dönme arzum ve umudum her zaman var" diyen Angel Di Maria, "Ancak şu anda sakinim. Benfica ile olan sözleşmemin bitmesini bekliyorum. Kariyerimi Rosario Central'da bitirmek istediğimi her zaman söyledim ve hala aklımda bu var" şeklinde konuştu.

Bu sezon Benfica ile toplam 39 maça çıkan Angel Di Maria 15 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.