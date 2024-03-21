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Giriş Tarihi: 21.3.2024 10:41

Beşiktaş'ın iki yıldızı Cenk Tosun ve Salih Uçan'a talipler çıktı!

Beşiktaş’ın iki yıldızı Cenk Tosun ve Salih Uçan’a talipler çıktı!

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona erecek Cenk Tosun'a, MLS ve Dubai'den, Salih Uçan'a ise Serie A'dan talip çıktı.

Beşiktaş'taki sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni kontrat görüşmeleri lig bitimine bırakılmıştı.

Bu gelişme sonrasında Bosman Kuralları gereği kontrat bitimlerine 6 aydan kısa bir süre kaldığı için yurt dışından başka takımlarla görüşme haklarını kullanan futbolcuların, arayışlara başladığı ifade edildi.

Cenk Tosun'un, ABD ve Dubai'den takımlarla temas halinde olduğu bildirildi. Salih Uçan'ın ise İtalya Serie A'dan taliplerinin olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik skor katkısı sağlarken, Salih Uçan da 31 resmi müsabakada 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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Beşiktaş'ın iki yıldızı Cenk Tosun ve Salih Uçan'a talipler çıktı!
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