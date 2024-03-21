Dani Alves 1 milyon €’ya serbest

CİNSEL saldırı suçundan ceza alan eski futbolcu Dani Alves'in akıbeti belli oldu. İspanyol basınından Marca'ın haberine göre; 40 yaşındaki ismin 1 milyon Euro (35 milyon TL) kefalet ödemesi durumunda cezaevinden çıkabileceği belirtildi.
Daha önce 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Alves'e dışarıya çıktıktan sonra 5 sene denetimli serbestliğin yanı sıra 9.5 yıl mağdura yaklaşma yasağı verilmişti. Barcelona, Alves'in adını 102 eski futbolcunun yer aldığı Barcelona efsaneler listesi grubundan çıkarmıştı.