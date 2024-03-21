Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı!

İsmail Kartal'ın ekibi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de deplasmanda 2.86 ile en çok puan ortalamasına sahip takım durumunda.

INTER İKİNCİ SIRADA

Kanarya'yı 2.71 ortalama ile İtalya Serie A lideri İnter takip ediyor. Bundesliga'nın zirvesinde olan Leverkusen ile birlikte Hollanda'da liderlik koltuğunda oturan PSV ise 2.69 ortalamayla 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray da (2.4) dördüncü sırada bulunuyor.