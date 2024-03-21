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Giriş Tarihi: 21.3.2024 07:42 Son Güncelleme: 21.3.2024 07:44

Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı!

Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı!

Bu sezon ligde Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, son maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. İsmail Kartal ile bu sezon ligde birçok istatistikte önde olan sarı-lacivertli ekip, deplasman karnesinde de Avrupa devlerini geride bırakmayı başardı.

Süper Lig'de Trabzonspor'u da mağlup ederek zirve takibini 2 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor... Ligde bu sezon 15 deplasman maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, büyük bir başarıya imza attı.

İsmail Kartal'ın ekibi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de deplasmanda 2.86 ile en çok puan ortalamasına sahip takım durumunda.

INTER İKİNCİ SIRADA

Kanarya'yı 2.71 ortalama ile İtalya Serie A lideri İnter takip ediyor. Bundesliga'nın zirvesinde olan Leverkusen ile birlikte Hollanda'da liderlik koltuğunda oturan PSV ise 2.69 ortalamayla 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray da (2.4) dördüncü sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe Avrupa devlerini solladı!
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