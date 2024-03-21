Kerem Aktürkoğlu’ndan Arda Turan ve transfer sözleri

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu kulüp dergisine özel bir röportaj verdi. Galatasaray Dergisi'nin 240. sayısında Hande Ertem Ergün'ün sorularını yanıtlayan Aktürkoğlu, sokakta futbol oynadığı günlerden, Galatasaray kaptanlığına uzanan serüvenini anlattı.
Galatasaray'ın başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede. Bu olduktan sonra da başarı zaten kaçınılmaz oluyor" dedi.
Futbola başladığı günden itibaren ailesinin kendisine verdiği desteğe değinen Aktürkoğlu, "Hayallerimden uzaklaştığım dönemler oldu. Belki de 'Seviyem bu' dediğim ve daha üst seviyelere çıkamayacağımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Fakat ailem her zaman destekçimdi" ifadelerine yer verdi.
"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ ARDA TURAN"
İdolünün sorulduğu soruya ise "Arda Turan" yanıtını veren Aktürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Arda Turan benim için çok farklı bir insandır. Kendisini tanımadan önce çok farklı bir sevgim duyuyordum, tanıdıktan sonra da bambaşka bir sevgim oldu. Oynadığım mevki gereğiyle de onun yaptıklarını, başardıklarını hep gururla izledim Arda ağabey bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük, en yetenekli ve en başarılı futbolcusu."
"HARRY POTTER SEVİNCİ HİÇ AKLIMIZDA YOKTU"
Başarılı kanat oyuncusu attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinci hakkında da şunları söyledi:
"Hiç aklımızda yokken, gözlerimi dinlendirmek için bir gözlük taktığım zaman başladı. Gol sevinci için 'Acaba insanların böyle bir benzetmesi de var mı, böyle bir şey yapabilir miyim?' diye düşünürken bir gün maçtan önce 'Gol atarsam bunu deneyeceğim' dedim ve o gün de gol attım ve ondan sonra zaten patladı gitti."
"AVRUPA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"
Son olarak hedefleriyle ilgili de konuşan Aktürkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Türkiye anlamında tartışmasız, hayallerimin zirvesindeyim ama Kerem Aktürkoğlu dendiğinde hayaller asla bitmez. Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz."