Kerem Aktürkoğlu’ndan Arda Turan ve transfer sözleri

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu kulüp dergisine özel bir röportaj verdi. Galatasaray Dergisi'nin 240. sayısında Hande Ertem Ergün'ün sorularını yanıtlayan Aktürkoğlu, sokakta futbol oynadığı günlerden, Galatasaray kaptanlığına uzanan serüvenini anlattı.

Galatasaray'ın başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede. Bu olduktan sonra da başarı zaten kaçınılmaz oluyor" dedi.

Futbola başladığı günden itibaren ailesinin kendisine verdiği desteğe değinen Aktürkoğlu, "Hayallerimden uzaklaştığım dönemler oldu. Belki de 'Seviyem bu' dediğim ve daha üst seviyelere çıkamayacağımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Fakat ailem her zaman destekçimdi" ifadelerine yer verdi.