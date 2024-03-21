Osayi’nin yumruğu poster olunca olay çıktı

F.Bahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından çıkan olayların yansımaları sürüyor.Kadıköy Belediyesi ekipleri, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine grafitiyi sildi. Ardından aynı noktayayazıldı. Gece saatlerinde ise Trabzon ifadesinin üzerine küfürlü başka bir yazı eklendi. Bunun üzerine polis ekipleri, duvarın bulunduğu noktada gece boyunca nöbet tuttu.rabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrasıhakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz" ifadeleri kullanıldı.