Son dakika Beşiktaş haberi: Ajdin Hasic, Bosna’da fırtına gibi!

Beşiktaş'ın sezon başında Sarajevo takımına kiraladığı Ajdin Hasic, son derece başarılı bir performans gösteriyor.

22 yaşındaki Bosna-Hersekli Hasic, Sarajevo kulübünde 23 maçta 1552 dakika süre alırken 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Hasic'in gösterdiği performans Beşiktaş için önemli gelişme oldu.

Hasic sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek ve yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.

Önemli bir gelişim gösteren Ajdin Hasic'in sözleşmesinin uzatılmasının da söz konusu olduğu ve tekrardan kiralanabileceği de gelen bilgiler arasında. (Takvim)