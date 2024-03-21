Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos ve Samet Aybaba arasında dev zirve! 6 futbolcu istedi...

Siyah-Beyazlılar, yeni sezon planlaması dahilinde çalışmalarına şimdiden başladı. Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanıp prestij için devam edilen ligde de üçüncü sırayı elde etmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba'yla yeni planlama için ilk görüşmeyi yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın 2 yıldızı Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın talipleri var. Detaylara göz atalım...

CENK VE SALİH'E İLGİ VAR!

Beşiktaş'taki sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'la yeni kontrat görüşmeleri lig bitimine bırakılmıştı. Bu gelişme sonrasında Bosman Kuralları gereği kontrat bitimlerine 6 aydan kısa bir süre kaldığı için yurt dışından başka takımlarla görüşme haklarını kullanan futbolcuların, arayışlara başladığı ifade edildi. Cenk Tosun'un, ABD ve Dubai'den takımlarla temas halinde olduğu bildirildi. Salih Uçan'ın ise İtalya Serie A'dan taliplerinin olduğu belirtildi.

SANTOS'TAN TRANSFER TALEBİ!

Portekizli teknik adam, yeni sezon için Aybaba'dan 6 transfer talebinde bulundu. Deneyimli hocanın, sağ bek, stoper, 10 numara, sol açık ve 2 tane de forvet transferi yapılmasını talep ettiği kaydedildi. Fernando Santos'un, takımda beklentileri karşılamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular konusundaki kararını da Mayıs ayının ilk haftasında yönetime sunacağını ilettiği belirtildi. Santos'un, 8 futbolcuyla yolların ayrılması konusunda rapor vermesi bekleniyor.

'BERABER BİTİRECEĞİZ'

Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte ligde üst üste 3 maçtır kaybeden Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos, kötü gidişatı düzelteceklerini söylemişti. Portekizli hoca, "Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Biz Beşiktaş'ın parçası olduğumuzun farkındayız. Beşiktaş'ın parçasıyken kaybettikten sonra uyumazsınız. Mutsuzum, taraftar çok mutsuz, taraftar mutsuz olduğu için oyuncular da mutsuz. Ama bir şeyleri bırakamayız. Kapasitemizi göstermek zorundayız. İyi ve pozitif olmamız lazım. Bunun acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Kolay değil, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar maç kaybetmesi. Çok fırsat yakalıyorsunuz ama gol olmuyor. Bunlar futbolun içinde var. Taraftar ne kadar kızgın olsa da beraber bu ligi bitireceğiz" demişti.

HADZIAHMETOVİC SAHAYA İNİYOR

Ocak ayındaki Fatih Karagümrük maçında çapraz bağlarında kopma meydana gelen Amir Hadziahmetovic, önce ameliyat olmuş, ardından tedavi sürecine başlanmıştı. Deneyimli ön libero, bireysel başladığı antrenman programını tamamladıktan sonra saha idmanlarına başlayacak. Amir, yeni sezon öncesindeki kampında yüzde 100 hazır olarak yer almak istiyor.