Son dakika Beşiktaş haberi: Nathan Redmond baltayı taşa vurdu!

Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere'ye dönen Nathan Redmond hayal kırıklığına uğradı. Premier Lig ekiplerinden Burnley ile sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz futbolcu büyük umutlarla döndüğü ülkesinde umduğunu bulamadı.



Beşiktaş'taki performansıyla beğeni toplayan Redmond şu sıralar belki de kariyerinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyebilen 30 yaşındaki deneyimli oyuncu ilk 11'de hiç yer bulamadı. Son 9 maçta kadroya bile giremeyen Redmond en son 26 Aralık'taki Liverpool maçında 5 dakika sahada kalmıştı.

Tecrübeli futbolcu şimdiye kadar Burnley'e gol ve asist katkısı yapamadı. Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maçta 6 gol, 6 asiste imza atmıştı. Siyah-beyazlı yönetim geçtiğimiz sezonun sonunda takımda kalması için teklif yaptığı İngiliz oyuncuyu ikna edememişti. Yıldız futbolcu, hamile olan eşinin ısrarla İngiltere'ye dönmek istemesi nedeniyle Beşiktaş'a olumsuz yanıt vermişti. (Milliyet)