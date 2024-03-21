Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un Mertens planı ortaya çıktı!

Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu aktif futbol hayatına nokta koymayı düşünen Dries Mertens, Okan Buruk ile bir görüşme yaptı.



FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAK

Devre arasında Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan ancak bu teklifi kabul etmeyen Dries Mertens'in, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için gitmediği ortaya çıktı. Kariyerindeki ilk şampiyonluğu geçen sene gören Belçikalı futbolcunun, sarı-kırmızılı forma altında kariyerini sonlandırmak istediği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray forması ile 42 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu müsabakalarda 8 gol ve 11 kez asist performansı sergiledi.

Belçikalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

OKAN BURUK'TAN MERTENS PLANI

Başarılı teknik adam, 37 yaşına girmeye hazırlanan tecrübeli futbolcuyu aynı zamanda antrenör kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Mertens teklifi kabul ederse, gelecek sezon Galatasaray'da antrenör / oyuncu olarak devam edecek. Ancak Belçikalı yıldız geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına verdiği röportajda, bu yoğun temponun özgürlüğünü elinden aldığını, ailesiyle birlikte dünyayı gezmek istediklerini söylemişti. Buruk, sezonun geri kalanında Mertens'i bu düşüncesinden vazgeçirmeye çalışacak.