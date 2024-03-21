SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 'Süper Kupa' açıklaması! "Değerlendiriyoruz..."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'da güzel bir hava olduğunu söyleyen TFF Başkanı Büyükekşi, "18 yaşındaki gençler bundan 8 yıl sonra 26 yaşında olacaklar. Deneyimli bir kadro olacak. O yüzden yapacağımız bu hazırlık maçları da son derece önemli. Bu takımlar da Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak, güçlerini ispatlayan takımlar. Futbolcular iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Son derece heyecanlılar. Son derece güzel bir hava var." dedi.

SÜPER KUPA MAÇI AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçının 6 Nisan'a alınıp alınmadığı sorusuna yanıt veren Mehmet Büyükekşi, "Süper Kupanın 6 Nisan'a alındığı... Öyle bir şey söz konusu değil, doğru değil. Şu anda gündem milli takımımız. 6 Nisan doğru değil. Fenerbahçe'den böyle bir talep geldi. Değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.

"YENİ OYUNCULAR DA GELDİ"

Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçları için konuşan Mehmet Büyükekşi, "Macaristan'la hazırlık maçı yapacağız. Futbolcularımız orada kampa devam edecek. Futbolcularımız oradan Avusturya'ya geçecek ve Avusturya maçından sonra Türkiye'ye döneceğiz. İtalya ve Polonya ile de hazırlık maçımız olacak daha sonra. Milli takımımız güzel bir dönem geçiriyor. Hocamız, bütün takımların maçlarını izliyor, futbolcuları yakın takibe aldı. O yüzden yeni oyuncular da geldi. Can'ın katılması büyük bir kazanç. O konuda Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ediyorum. Semih yine aynı şekilde aramıza katıldı, Oğuz aramıza katıldı. Bu takım inşallah EURO2024'te güzel işler yapacak. Türk Milleti'ni sevindirecek." şeklinde konuştu.