Türkiye ile Macaristan 17. randevuda

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finalleri hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Macaristan ile özel maç oynayacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Türkiye ile Macaristan, daha önce 8'i resmi, 8'i de özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, bu maçlarda 4 kez galibiyete ulaşırken, 10 defa kazanan taraf Macaristan oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bu karşılaşmalarda Macaristan filelerine 17 gol gönderirken, kalesinde 34 gol gördü. Macaristan, geçmişte Türkiye'ye 1996 ve 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında aynı grupta yer aldı.

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek.

A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki ismin yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın aday kadroya çağırılırken, son olarak da Abdülkerim Bardakcı milli takıma davet edildi.

Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray).

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor).

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

