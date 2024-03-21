Wesley Sneijder'den olay yorum! "Trabzon'da öyle sevinmemelisin"

Ülkesi Hollanda'da bir programda vatandaşı Andy van der Meyde ile futbol konuşan Wesley Sneijder, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olayları değerlendirdi.

Andy'nin "Sahaya bıçaklı biri girdiğinde tabii ki de karşılık vereceğim. Kazanınca takım olarak kutlayabilirsiniz dimi?" ifadelerine G.Saray'ın eski '10 numarası' Wesley şu şekilde yanıt verdi:

"Andy sen Türkiye'de oynamadın. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilişkinin ne olduğunu biliyorum. Bu ne taraftarlar ne de futbolcular için normal bir durum değil. Maç bitince direkt soyunma odasına gitmeniz gerekiyor. Orta sahada zaferi kutladılar, Trabzonspor'la olan rekabeti biliyorlar. Soyunma odasında çılgınca kutlayabilirlerdi. Tekrar ediyorum taraftarların yaptıklarını asla tasvip etmiyorum ama bunların da bir nedeni var. Galatasaray'ın hala 2 puan gerisindeler, o yüzden kazanmaları o kadar da özel değil. Kışkırtmayı gördüm. Beşiktaş'la Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştık. 1-0 geriye düştük ve sonrasında maçı 2-1'e getirdik. Bitime 2-3 dakika kala bir anda sahaya 80 bin kişi girdi. Bu normal değildi, sadece gitmemiz gerekiyordu."