Dries Mertens, Sergio Oliveira’nın affedilmesini sağladı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takım içindeki yapıcı tavırları ve lider özellikleriyle takdir toplamaya devam ediyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Mertens'in Sergio Oliveira'nın affedilmesinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Fatih Karagümrük ile yapılan kupa maçı sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan Oliveira'nın geri adım atıp özür dilemesinde Mertens'in çok etkili olduğu öğrenildi.

Oliveira ile görüşen Mertens'in, "Ben 37 yaşındayım ve bugüne kadar teknik direktör ile kavga edip kazanan futbolcu görmedim. Sen de hatanı kabul etmelisin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Oliveira'nın bu görüşme sonrası geri adım attığı belirtildi.

Kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcunun, Okan Buruk'tan randevu talep ettiği bildirildi. Mertens ile yaptığı görüşmenin de etkisiyle yaşananlara farklı bir açıdan yaklaşan Oliveira'nın geri adım atarak hatasını kabul ettiği vurgulandı.