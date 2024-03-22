Galatasaray camiası, iftarda buluştu

DURSUN ÖZBEK: "TÜRK FUTBOLUNDA BİR MİLADIN PEŞİNDEYİZ"

Dursun Özbek, çok güzel bir akşamda beraber olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün oluşan bu topluluk sevginin göstergesidir. Biz Galatasaraylılar olarak çok güzel bir sevgi iklimini yaşıyoruz. Türk futbolunda bir miladın peşindeyiz. Türk futbolunda istenmeyen ve kimsenin görmek istemediği sataşmalarla karşı karşıyayız. Büyük camiaları temsil ettiğimizden, söylediklerimizde dikkatli olmalıyız. Çok büyük kitleleri temsil ediyoruz. Söylediklerimiz kitleleri harekete geçirebilir. Türk futboluna sesleniyorum. Provokasyona gelmemeyi tavsiye ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz ve birbirimize söylediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Burada en önemli husus, ülkemizin bütünlüğü ve beraberliğidir. Temsil ettiğimiz camialar, ülkenin bütünlüğünü gösteriyor. Galatasaray'ın misyonlarından bir tanesi de Türk sporuna sevgi iklimini getirmektir. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Antrenman tesislerinin Kemerburgaz'a taşınacağını belirten Özbek, "İnşaatın kaba işleri bitti. İnce işlerine girdik. GSYİAD sayesinde iki sahamız yapılıyor. GSYİAD, kulübümüze büyük bir destek veriyor. Yeni yerleşkemiz, Florya'daki tesislere göre 3-4 kat daha büyük bir yer. Tesisin tamamen tamamlanması biraz zaman alacaktır. Hepimizin iftihar edeceği, getirdiğimiz yıldız oyuncuların performansını yükseğe çıkartacak bir tesis yapacağız. Burada birçok kişinin ve derneğin çok büyük desteği oldu. Bu desteklerden dolayı onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.