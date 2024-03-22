Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için çarpıcı yorum: "Affedilebilir bir hareket değil"

"DAVETE İCABET SÜNNETTİR!"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önceki gün futbol ailesine bir iftar verdi. Ülkede futbol korku filmine döndü. Başkanların açıklamaları gerilimi had safhaya çıkardı..

Ramazan ayının feyzini ve bereketini yaşayacağımız bugünlerde, insanlar arasında güzelliklerin yaşanması, hiç kuşkusuz hepimizin en büyük dileğidir. Hoşgörü, saygı, sevgi ve paylaşım... Bu iftara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Fenerbahçe'den katılım olmadı) ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (İkinci Başkan Metin Öztürk temsil etti) katılmadı. Gönül isterdi ki Süper Kupa finali ve son yaşananlardan sonra iki başkan camialarına ve futbol ailesine masada yan yana oturarak güzel mesaj verseydi. Önemli bir fırsat kaçtı. Üstelik davete icabet sünnettir.