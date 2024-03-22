Paul Onuachu’nun dönüş tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un 28 Şubat'ta kupada RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Paul Onuachu'nun sol ön kolunda kırık tespit edilmiş ve tedavisinin 5 hafta devam edeceği açıklanmıştı.

Yaklaşık 3 haftadır tedavisi devam eden 2.01'lik dev golcünün, milli aradan sonraki Konyaspor maçına yetişme umutları da suya düştü. Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşım yapan Onuachu'nun kolunun henüz tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle büyük alçıdan küçüğe geçişin sağlanmadığı belirtildi.

Trabzonspor sağlık kurulunun, alçıyı çıkaramayan 29 yaşındaki golcüyü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanacak olan yarı final ilk maçına hazır hale getirebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.