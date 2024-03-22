SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson’un düşüşü Musrati yüzündenmiş

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, sezonun ilk bölümünde takımını taşıyan isim olmuştu. Portekizli orta saha oyuncusu, özellikle devre arası transfer döneminde büyük bir düşüş yaşamıştı. Gedson'un büyük merak konusu olan performans düşüklüğünün nedeni ise belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu, yıllık ücretler konusunda rahatsız olduğunu belirtti.

Yıldız oyuncu, özellikle Al Musrati'nin yıllık 2.7 milyon Euro net ücret kazandığını öğrendikten sonra bir hayli moralini bozdu. Gedson, "Geçtiğimiz eylül ayında 500 bin Euro iyileştirme ile 1.7 milyon Euro yıllık ücretim var. Ara dönemde takıma katılan birine bunun iki katını verip, daha iyi performans beklemek hayal kırıklığı yarattı" şeklinde görüş bildirdi.

YERLİLER DE MEMNUN DEĞİL

Bu arada ücret konusunda şikayet eden oyuncu, sadece Gedson Fernandes değil. Takım içinde oyuncular arasındaki bu ücret dengesizliği üst seviyeye ulaşmış durumda. Benzer şekilde sözleşmesi biten Cenk ve Salih'in de ödemeleri TL bazında olduğu için kur farkındaki dengesizlikten ötürü yerli oyuncular, mevcut durumdan memnun değil. Beşiktaş'ın 2022-23 sezonun başında Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Gedson Fernandes bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 36 maçta sahaya çıktı. Ylıdız orta saha bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)

