SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Bonucci’ye Genoa kancası

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Leonardo Bonucci'ye İtalyan ekibi Genoa kancayı taktı. Union Berlin forması giydiği dönemde de 36 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Kanarya'ya kaptıran Genoa, gelecek sezon için Bonucci'yi istiyor.

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kontratı bulunan Bonucci'nin yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak bakacağı ve en az 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra da kariyerini noktalamayı düşündüğü iddia edildi. Sarı-Lacivertli ekipte bu sezon toplam 8 maçta oynayan Bonucci, 379 dakika süre aldı. Tecrübeli savunmacı, 1 de asist yaptı. (Takvim)