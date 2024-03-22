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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:54

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Salih Şen'i gündemine aldı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Salih Şen’i gündemine aldı

Transferde tecrübeli isimlerin yanı sıra genç isimleri de kadrosuna katan Galatasaray'da, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Salih Şen'i gündemine aldı.

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gençleştirme operasyonları sürüyor. Bu anlamda rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom flaş bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı, Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü ve Leipzig'den Vincent Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.

Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasından dolayı gurbetçi oyunculara olan ilgisini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray gözünü Bayern Münih'in U19 takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Şen'e çevirdi.

19 yaşındaki merkez orta saha için ilk temasın kurulduğu ortaya çıktı. Salih Şen bu sezon sadece 3 maçta 81 dakika görev yapabildi. Scout ekibinin listesinde başka isimlerin de olduğu öğrenildi. (Ajansspor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Salih Şen'i gündemine aldı
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