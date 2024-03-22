SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan, Salih Şen’i gündemine aldı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gençleştirme operasyonları sürüyor. Bu anlamda rotasını Almanya'ya çeviren Cimbom flaş bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. Geleceğe yönelik hamleler yapan sarı-kırmızılılar daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı, Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü ve Leipzig'den Vincent Bayındır'ı renklerine bağlamıştı.

Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasından dolayı gurbetçi oyunculara olan ilgisini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray gözünü Bayern Münih'in U19 takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Şen'e çevirdi.

19 yaşındaki merkez orta saha için ilk temasın kurulduğu ortaya çıktı. Salih Şen bu sezon sadece 3 maçta 81 dakika görev yapabildi. Scout ekibinin listesinde başka isimlerin de olduğu öğrenildi. (Ajansspor)