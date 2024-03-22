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Giriş Tarihi: 22.3.2024 07:27

Thomas Meunier, Batshuayi'ye sitem etti! "Bu hareket gereksizdi"

Thomas Meunier, Batshuayi’ye sitem etti! Bu hareket gereksizdi

Trabzonspor'un Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier, 30. haftada oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olayları ülke basınına anlattı.

Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier, olayları ülke basınına yorumladı.

Takım arkadaşı Michy Batshuayi'ye de sitem eden tecrübeli oyuncu, "Batshuayi, Muay Thai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gereksizdi. Çünkü, taraftarın sadece soyunma odasının girişini engellemek için onun yanından geçmek istediğini görebilirsiniz. Türkiye'de futbol için özel bir atmosfer var. Eğer bir deplasmanda oynuyorsanız rakip taraftarlar oldukça duygusal. Taraftarımızı suçlayan birçok paylaşımın daha sonra sahte olduğunu gördüm" diye konuştu.

Transfer sürecine de değinen deneyimli futbolcu, "Benim için tek hedef vatanımı temsil etmek. Bunun için Trabzonspor'a gittim" ifadesini kullandı.

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Thomas Meunier, Batshuayi'ye sitem etti! "Bu hareket gereksizdi"
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