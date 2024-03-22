Thomas Meunier, Batshuayi'ye sitem etti! "Bu hareket gereksizdi"

Trabzonspor'un Belçikalı sağ beki Thomas Meunier, olayları ülke basınına yorumladı.

Takım arkadaşı Michy Batshuayi'ye de sitem eden tecrübeli oyuncu, "Batshuayi, Muay Thai yapabildiğini göstermek istedi. Bu hareket gereksizdi. Çünkü, taraftarın sadece soyunma odasının girişini engellemek için onun yanından geçmek istediğini görebilirsiniz. Türkiye'de futbol için özel bir atmosfer var. Eğer bir deplasmanda oynuyorsanız rakip taraftarlar oldukça duygusal. Taraftarımızı suçlayan birçok paylaşımın daha sonra sahte olduğunu gördüm" diye konuştu.

Transfer sürecine de değinen deneyimli futbolcu, "Benim için tek hedef vatanımı temsil etmek. Bunun için Trabzonspor'a gittim" ifadesini kullandı.