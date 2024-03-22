Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe’yi hedef aldı

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuştu ve sarı-lacivertli kulübü hedef aldı.

Karşılaşmayı üzülerek takip ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu'ndan satır başları:

Yaygara koparıyorlar maç neden tatil olmadı diye. Fenerbahçeliler polis arabalarını devirdiler, Galatasaray stadında itfaiye sanki sahaya su tutuyordu.

Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi onu yere serdi. Senin oyuncun futbol takımının mı yoksa boks kulübünün sporcusu mu, tekwando takımının mı, ben anlayamadım. Güvenlik, taraftarı etkisiz hale getirdi, neden vuruyorsun?

Sen yumruk, tekme atıyorsun, sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin. Ayrıca sakat olan Mert Hakan Yandaş kulübede. Bunların hepsi provokasyon.

Seyircimizin yaptığını tasvip etmiyoruz. Ancak futbolcu taraftarın kafasına tekme atıyor. Bunlar, Trabzon'dan adli işlem yapılmadan nasıl ayrıldı.

VAR'ın başındaki şahıs oraya çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu?

Devleti suçluyorlar "Devlet nerede, hükümet nerede" diyorlar. Ne yapacak size devlet. Devletin, hükümetin başka işi mi yok. Şu anda yapılan şantaj değil mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Takımı ligden çekerim" diyor. Çekersen çek. Düşerlerse lig gidermiş, hiçbir şey olmaz. Başka takım gelir. Şike yaptılar şampiyonluğumuz çalındı, yetkililerin, federasyonun en büyük ayıbı bunları küme düşürmemek oldu.



BİZİMKİLERE KARATE YAPMIŞLAR

Olaylar nedeniyle tutuklanan Trabzonspor taraftarının babası İsmet Taşkın, Fenerbahçeli oyunculara isyan etti. "Biz de istemezdik" diyen baba Taşkın, "Bizimkiler oyunculardan dayak yemiş. Futbolcular orada karate yapmış. Oğlum 3 gündür gözaltındaydı. Cezalarını çektiler bırakırlar diye düşündük. Tutuklandılar, tepkimizi de gösterdik ama yapacak bir şey yok. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler" ifadelerini kullandı.



TUTUKLAMAYA PROTESTO

Trabzon Barosu'na üye 61 avukat, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın tutuklanması kararını protesto etti. Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan avukatlar, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre bekledikten sonra alkışlar eşliğinde ayrıldı.