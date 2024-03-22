Vincenzo Montella mağlubiyeti değerlendirdi! "Maçın hakkı bu değildi"

A Milli Takım teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Montella'nın sözleri...
"SADECE GOL ATAMADIK"
"Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."
"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"
"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."
HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU
"Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunu ne zaman hızlandırması ne zaman yavaşlatması gerektiğini biliyor. Maçı kendisi direkt yönetebildiğini herkese gösterdi. Bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse, bir şeyleri anlayamadığını söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz"