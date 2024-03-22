Vincenzo Montella mağlubiyeti değerlendirdi! "Maçın hakkı bu değildi"

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."

HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

"Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunu ne zaman hızlandırması ne zaman yavaşlatması gerektiğini biliyor. Maçı kendisi direkt yönetebildiğini herkese gösterdi. Bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse, bir şeyleri anlayamadığını söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz"