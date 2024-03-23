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Giriş Tarihi: 23.3.2024

3.5 sayfalık ek rapor daha yazıldı

3.5 sayfalık ek rapor daha yazıldı
Olaylı Trabzonspor- F.Bahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı. Sabah 07.30'a kadar statta inceleme yapan 4 temsilci Kerem Fahri Baykalmış, Veli Keser, Ercan Okur ve Atilla Aksoy, hem saha içini hem de koridorları gösteren tüm görüntüleri izledi. Polis kameralarındaki görüntüleri de inceleyen TFF görevlileri, ek 3.5 sayfalık bir rapor daha yazdı ve Hukuk Kurulu'na verdi. TFF Hukuk Kurulu'nun, sevkleri pazartesi günü açıklaması bekleniyor. PFDK ise salı günü toplanacak.

Puan silme ve küme düşme kaldırıldı!
TFF Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demir'in 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü. Değerlendirmede oy birliğiyle talimatın iptaline karar verildi. 12 Ocak'ta futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir" maddesi eklenmişti.
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3.5 sayfalık ek rapor daha yazıldı
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