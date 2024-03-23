3.5 sayfalık ek rapor daha yazıldı

Olaylı Trabzonspor- F.Bahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı. Sabah 07.30'a kadar statta inceleme yapan 4 temsilci Kerem Fahri Baykalmış, Veli Keser, Ercan Okur ve Atilla Aksoy,
hem saha içini hem de koridorları gösteren tüm görüntüleri izledi. Polis kameralarındaki görüntüleri de inceleyen TFF görevlileri, ek 3.5 sayfalık bir rapor daha yazdı ve Hukuk Kurulu'na verdi. TFF Hukuk Kurulu'nun, sevkleri pazartesi günü açıklaması bekleniyor. PFDK ise salı günü toplanacak.
Puan silme ve küme düşme kaldırıldı!
TFF Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya
göre Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demir'
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Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının
44. maddesine eklenen
yaptırımlara yönelik itirazlarını
görüştü. Değerlendirmede oy
birliğiyle talimatın iptaline karar
verildi. 12 Ocak'ta futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine
"Futbolcu, yönetici veya
kulüp görevlilerinin müsabaka
görevlilerine yönelik fiili müdahale
içeren saldırılarında, bu kişilerin
mensubu olduğu kulübe lig usulüne
göre düzenlenen müsabakalarda
3 puandan 6 puana kadar
puan silme cezası, eleme usulüne
göre düzenlenen müsabakalarda
kulübün ilgili turnuvadan ihracına
karar verilir" maddesi eklenmişti.