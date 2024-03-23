3.5 sayfalık ek rapor daha yazıldı

Olaylı Trabzonspor- F.Bahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı. Sabah 07.30'a kadar statta inceleme yapan 4 temsilcihem saha içini hem de koridorları gösteren tüm görüntüleri izledi. Polis kameralarındaki görüntüleri de inceleyen TFF görevlileri, ek 3.5 sayfalık bir rapor daha yazdı ve Hukuk Kurulu'na verdi. TFF Hukuk Kurulu'nun, sevkleri pazartesi günü açıklaması bekleniyor. PFDK ise salı günü toplanacak.TFF Tahkim Kurulu,Federasyondan yapılan açıklamayagöre Tahkim Kurulu;in 12Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının44. maddesine eklenenyaptırımlara yönelik itirazlarınıgörüştü. Değerlendirmede oybirliğiyle talimatın iptaline kararverildi."Futbolcu, yönetici veyakulüp görevlilerinin müsabakagörevlilerine yönelik fiili müdahaleiçeren saldırılarında, bu kişilerinmensubu olduğu kulübe lig usulünegöre düzenlenen müsabakalarda3 puandan 6 puana kadarpuan silme cezası, eleme usulünegöre düzenlenen müsabakalardakulübün ilgili turnuvadan ihracınakarar verilir" maddesi eklenmişti.