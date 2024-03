Attila Szalai: Türkiye güçlü bir takım, Fenerbahçe’den şampiyonluk bekliyorum

Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan'ın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türk basın mensuplarına Türkçe açıklamalarda bulunan Szalai, "Bence güçlü bir takıma karşı çok iyi bir maç oynadık. Savunmada ve hücumda iyi çalıştık ve kazandık. Çok mutluyuz. Biraz yorgunuz. Oyunumuzda son 10 dakikada biraz problemler de vardı. Her şey iyi ve güzel gidiyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir teknik ekip var. İyi çalışıyorlar. Türkiye için Avrupa Şampiyonası'nda her şey olabilir. Bizim de şampiyonada zor bir grubumuz var. İnşallah gruptan çıkarız. İyi ve genç bir ekibimiz var. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE İNŞALLAH GARANTİ ŞAMPİYON"

"Türkiye'de çok iyi oyuncular var, çok iyi bir takım" sözlerini kullanan Szalai, "Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün gibi etkili isimler var. Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de kadroda ve benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla bugün konuştum, bu nedenle de mutluyum" şeklinde konuştu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, sarı-lacivertli takımla ilgili gelen bir soruya, "Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Fenerbahçe'den şampiyonluk bekliyorum. Başarılar bekliyorum, inşallah olacak. Güzel günler bekliyorum. Fenerbahçe inşallah garanti şampiyon" yanıtını verdi.

"ALMANYA'DA MUTLUYUM"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da izlediğini belirten Macar futbolcu, "Olaylardan dolayı mutsuzum. Bu hareketler futbolda normal değil ama hayatımız bu maalesef" değerlendirmesinde bulundu. Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Szalai, "Almanya'da mutluyum. Çok maç oynamadım ama sıkı çalışıyorum. Daha güzel günler gelecek. Takım arkadaşım Ozan Kabak ile konuştum biraz. Özledim Ozan'ı, kardeşim iyi oynadı" ifadelerini kullandı.