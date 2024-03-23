Mbappe: Geleceğim EURO 2024’ten önce belli olacak

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, geleceği ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Fransız yıldız, geleceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine, "Geleceğimle ilgili henüz bir açıklama yapmadım çünkü açıklayacak bir şeyim yok. Açıklayacak bir şeyim olduğunda bunu yapacağım" sözlerini kullandı.

Son dönemdeki geleceğiyle ilgili söylentilerin performansına olumsuz etki edip etmediği sorusuna yanıt veren Mbappe, "Son maçlarda beni gergin gördünüz mü? Saha dışında ne olduğu umurumda değil. Benim amacım maçlarda performans göstermek. Avrupa Şampiyonası'ndan önce geleceğimin netleşeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki futbolcunun adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor. Paris Saint-Germain'de bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Mbappe, 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

