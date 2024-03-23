Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil'in paylaşımına Ronaldo'dan yorum: "Fena değil kardeşim"
Giriş Tarihi: 23.3.2024 11:43

Mesut Özil'in paylaşımına Ronaldo'dan yorum: "Fena değil kardeşim"

Mesut Özil’in paylaşımına Ronaldo’dan yorum: Fena değil kardeşim

Futbolu bırakan Mesut Özil, spor yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun da yorum yaptığı görüldü.

Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun kaslı hali binlerce beğeni aldı.

"FENA DEĞİL KARDEŞİM"

Özil'in bu değişimine Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan dünya yıldız Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Ronaldo Özil'in paylaşımının altına, "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'in paylaşımına Ronaldo'dan yorum: "Fena değil kardeşim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA