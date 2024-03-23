SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun ve Salih Uçan’dan yönetimi bombaladı

Beşiktaş'ta, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın siyah beyazlı kulübe veda etme ihtimali her geçen gün yükseliyor. İki futbolcu da mukavele yenileme konusunda Hasan Arat yönetiminin bugüne kadar net bir duruş göstermediğini belirterek, "Mevcut yönetimden bizimle görüşen olmadı. Sadece futbol direktörü Samet Aybaba ile bir konuşmamız oldu, onun dışında yönetimle herhangi bir temasımız olmadı" ifadelerini kullandılar.

YÖNETİM NET BİR ADIM ATMADI

Aybaba ile yaptıkları görüşmede ücret konusunun gündeme gelmediğini vurgulayan Cenk ve Salih, "Para konusunu eski yönetimle konuşmuştuk. Bize yıllık 50'şer milyon TL teklif ettiler, biz ise 60 milyon TL istedik. Günümüz koşulları gereği 60 milyondan daha aşağıya inmemizin mümkün olmadığını bildirdik. Teknik direktörümüz Santos bizden memnun olduğunu, kalmamızı istediğini söyledi ancak yönetim kanadından net bir adım atılmadı" diye konuştular.

FAZLA ZAMANIMIZ KALMADI

Sezonun sonuna yaklaşılması nedeniyle fazla zamanlarının kalmadığını belirten Cenk Tosun ve Salih Uçan, "Bugüne dek Beşiktaş için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Kalmayı her şeyden çok istiyoruz. Yeni sözleşme için istediğimiz rakamlar da son derece makul. Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımız konusunda söz artık yönetimde. Bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer görüşme talebi yine gelmezse başımızın çaresine bakacağız. Menajerlerimiz, gelecek diğer teklifleri değerlendirmeye başlayacak" dediler. (Hürriyet)

