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Giriş Tarihi: 23.3.2024 11:31

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a telefon

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos’tan Semih Kılıçsoy’a telefon

Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy'u aradı ve moral verdi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon yaptığı önemli çıkışla dikkat çeken Semih Kılıçsoy'a, A Milli Takım kapıları açılmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, genç futbolcuyu, Avusturya ve Macaristan'la oynayacakları hazırlık karşılaşmasının kadrosuna dahil etmişti. Ancak önceki günkü maç yolculuğu öncesinde şok bir olay yaşanmış ve Semih Kılıçsoy'la Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli'ye dahil edilmişti.

SANTOS'TAN SEMİH'E TELEFON
Beşiktaş Teknik direktörü Fernando Santos da bu karar sonrası oyuncusunu telefonda aradı. Portekizli hoca, oyuncusuyla görüşüp Türkçe olarak, 'Alo Semih, ben Santos. Üzgünüm' diyerek başladığı sözlerine tercüman aracılığıyla devam etti. Portekizli hocanın, genel olarak futbolda bunların olduğunu, bunları aşmanın tek yolunun daha iyi çalışıp sahada cevap vermek olduğunu ilettiği bildirildi. (Fanatik)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a telefon
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