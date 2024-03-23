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Giriş Tarihi: 23.3.2024 14:49

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Samatta yine yokları oynadı

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Samatta yine yokları oynadı

Fenerbahçe'de etkisiz futboluyla taraftarın yoğun tepkisini alan Mbwana Samatta, Yunan ekibi PAOK'ta aradığını bulamadı. Tanzanyalı oyuncu, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Samatta, bu yaz döneminde PAOK'a bedelsiz olarak gönderilmişti. Tanzanyalı oyuncu, Yunanistan'da forma şansı bulsa da gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Şu ana kadar 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Tanzanyalı oyuncu, maç içinde kaçırdığı gollerle taraftarını bir hayli üzdü. Fenerbahçe'de 33 maça çıkan Samatta, 6 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performansla Türkiye'de de eleştirilerin odağı olmuştu.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Samatta yine yokları oynadı
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